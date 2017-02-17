Как Renault обманывает покупателей кроссовера Kaptur

Любопытные испытания провели эксперты портала Drom.ru — вероятно, как и мы неудовлетворенные динамикой французского «паркетника», коллеги загнали автомобиль на диностенд, где в ходе тестов выяснилось, что 2-литровый 143-сильный бензиновый мотор развивает мощность всего в 130,6 л.с.

Конечно, если бы речь шла о двигателе с отдачей в 300 сил, то разница в 13 «лошадей» была практически незаметной, но в случае с «Каптюром» — это, извините, потеря мощности без малого 10%. Примерно столько же теряют движки видавших виды машин после нескольких лет нещадной эксплуатации, а «дромовский» автомобиль прошел около 45 000 км. Удивлены?

Поначалу вроде бы удивились и представители столичного завода Renault, которые совместно с журналистами инициировали проведение повторного эксперимента. Правда, перед испытаниями не поленились проверить компрессию в цилиндрах, чьи показатели оказались чуточку ниже допустимых. Ага — возрадовались было «реношники» — вот где собака порылась! Но после промывки топливной системы и цилиндров движка специальной автохимией, результаты новых замеров на диностенде оказались практически идентичными первоначальным.