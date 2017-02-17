Как Renault обманывает покупателей кроссовера Kaptur

Фото: Алексей Батушенко
Портал «АвтоВзгляд» несколько раз тестировал кроссовер Renault Kaprtur в различных модификациях. Что любопытно — каждый раз в ходе эксплуатации создавалось впечатление, что машина не едет на заявленные в паспортных данных характеристики. Как выяснилось, наши сомнения оказались небезосновательными.

Вячеслав Василенко

Любопытные испытания провели эксперты портала Drom.ru — вероятно, как и мы неудовлетворенные динамикой французского «паркетника», коллеги загнали автомобиль на диностенд, где в ходе тестов выяснилось, что 2-литровый 143-сильный бензиновый мотор развивает мощность всего в 130,6 л.с.

Конечно, если бы речь шла о двигателе с отдачей в 300 сил, то разница в 13 «лошадей» была практически незаметной, но в случае с «Каптюром» — это, извините, потеря мощности без малого 10%. Примерно столько же теряют движки видавших виды машин после нескольких лет нещадной эксплуатации, а «дромовский» автомобиль прошел около 45 000 км. Удивлены?

Поначалу вроде бы удивились и представители столичного завода Renault, которые совместно с журналистами инициировали проведение повторного эксперимента. Правда, перед испытаниями не поленились проверить компрессию в цилиндрах, чьи показатели оказались чуточку ниже допустимых. Ага — возрадовались было «реношники» — вот где собака порылась! Но после промывки топливной системы и цилиндров движка специальной автохимией, результаты новых замеров на диностенде оказались практически идентичными первоначальным.

Если быть точнее, то мощность была зафиксирована на отметке 130,7 л.с., разве что слегка подрос крутящий момент — со 181,6 до 183,9 Нм. Впрочем, до указанных производителем в ТТК 190 Нм он все равно не дотягивает!

Справедливости ради стоит заметить, что на пути от двигателя к колесам происходит частичная потеря мощности в трансмиссии. Мы точно не знаем, как этот фактор учитывался в ходе замеров. Ведь чтобы точно определить характеристики мотора, его нужно снять с машины, поставить на специальный стенд и снимать показания на выходе коленвала, исключив затраты энергии в коробке передач, подшипниках, приводах. И, по хорошему, следует демонтировать выхлопную систему.

Только при выполнении всех этих условий можно с уверенностью рассуждать: сбежали заветные «лошадки» или их не было изначально? Вспомнили ли об этом пристуствовавшие на испытаниях «реношники», мы не знаем. Но на официальный запрос портала «АвтоВзгляд» прокомментировать ситуацию, представители российского офиса Renault не ответили.

Между тем, «дромовцам» специалисты завода-изготовителя сообщили, что причины выясняются, и вопрос поднят до уровня европейского представительства марки. Ясно одно: если выяснится, что французы сознательно завысили мощностные показатели своих авто, то потребители смогут вчинить производителю большие иски. А уж про репутационные потери говорить не приходится и вовсе.

штрафы, суд, ущерб, возмещение ущерба, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, продать машину, купить машину, обман, мошенничество
17 февраля 2017
878