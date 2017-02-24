Названа дата дебюта обновленного Renault Kaptur

В отличие от нашего SUV, созданного на платформе В0, «европеец» построен на базе хетчбэка Clio, и с рядом косметических улучшений будет доступен исключительно в переднеприводной модификации. Когда же автомобиль подвергнут трансформации для российского рынка — большой вопрос, ведь нынешний «Каптюр» появился в продаже всего несколько месяцев назад.

Кстати сказать, небывалый ажиотаж новинка у наших соотечественников не вызвала — потребители не выстроились в очереди за одетым в красивый костюмчик Renault Duster, требующим доплаты по меньшей мере в 200 000 рублей. К тому же, неслабо потеснил «француза» новый корейский кроссовер Hyundai Creta, который за четыре с лишним месяца продаж стал абсолютным лидером в сегменте SUV на российском рынке.