Renault Kaptur: как испортить машину резиной Nokian

Так вышло, что на редакционные испытания Renault Kaptur с вариатором в трансмиссии попал, будучи обутым в колеса Nokian Nordman RS2 SUV. Их наличие придало тесту избыточную долю водительского «драйва» вперемешку с раздражением.

Алексей Батушенко

Renault Kaptur с вариатором впервые попал в руки редакционных тестировщиков лишь зимой. При том, что интерес к модели был подогрет тем обстоятельством, что «по частям» с нею мы давным давно знакомы. По отдельности с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л.с., с подвеской и рулевым управлением, а также с уже давно применяемым на различных моделях альянса Renault-Nissan вариатором CVT от японской Jatсo мы дело имели. А «в коктейле» все это не пробовали. В спецификациях французского производителя Kaptur с CVT бывает только переднеприводным и только с мотором 1,6 литра. Имеющийся в модельной гамме кроссовера 2-литровый 143-сильный двигатель с вариатором, видимо, не дружит. А для полноприводной трансмиссии, судя по всему, 114 «лошадок» будет маловато. Вот и получилась такая безальтернативная комплектация для Kaptur с CVT.

По хорошему, 114 л.с. машине хватает, если в салоне находится лишь один водитель. По паспорту вариаторному Kaptur для набора 100 км/ч нужно 12,9 секунд. Впрочем, в комплектации с пятиступенчатой МКП этот процесс оказывается не сильно короче — 12,5 секунд. А если в салоне сидит пара взрослых средней комплекции и пара детей, то динамика приобретает совсем уж похоронный характер.

И это при том, что водитель нещадно втаптывает педаль газа в пол — что в случае с «механикой», что с CVT. Но зато в городе, в расслабленно-пробочном ритме движения, Kaptur с вариатором просто прекрасен. Позволяет без «затыков» и рывков, плавно и спокойно плыть в пробке, неторопливо добираясь до среднегородских 50−70 км/ч. Машина, как вы понимаете, не для динамичного «отжига», что резко диссонирует с его веселенькой внешностью, намекающей на прыть, как минимум, пары сотен «кобыл» под капотом. Но, что имеем — то имеем, как говорится, и такие транспортные средства тоже кому-то нужны. Например, тем, кому главное в авто — внешность.

Или тому, кто надеется на экономичность 1,6-литрового мотора. По паспорту, в городском цикле он «ест» 8,6 литров бензина на каждую сотню километров. У нас же никак не удалось загнать этот показатель ниже 10 литров на 100 км. Хотя за все время, пока машина была в нашем распоряжении, ни в одну серьезную пробку попасть не удалось — максимум небольшие заторы на светофорах. Объяснить это можно лишь одним: маломощный мотор вынуждает сильнее и чаще давить на газ, увеличивая расход топлива. Но несмотря на столь «овощной» характер машины, нам, без всякого к тому желания, выпало в ходе теста получать прямо таки экстремальный опыт вождения.

Дело в том, что наш Renault Kaptur оказался обут в «замечательную» резину Nokian Nordman RS2 SUV. О ее удивительных свойствах мы даже не догадывались, пока колесили по высушенному сильными морозами и зимним солнышком московскому асфальту. Но период счастливого неведения продолжался всего пару дней. Потеплело до -10° Цельсия, пошел снежок и пришла печаль: в таких условиях на данной резине ездить, мягко говоря, не комфортно. Даже в плавных поворотах на небольших городских скоростях машину стало откровенно стаскивать с траектории, причем каждый раз непрогнозируемо: на ровном газу могло потащить то «морду», то корму.

Электронная система стабилизации Kaptur старалась как могла и в первом приближении держала траекторию. Но полностью компенсировать отвратительные сцепные свойства этих шин (а еще SUV называется!) даже на слегка влажном асфальте ей было явно сложновато. А уж когда приходилось ехать по снегу или подмерзшему покрытию, становилось даже интересно: на какой еще машине можно без отключения ESP получить подобное драйверское удовольствие?! В общем, спасибо Nokian Nordman: откровенно слабенькие характеристики этих шин позволили насладиться адреналинчиком даже на столь спокойной машине, как Renault Kaptur с 114-сильным мотором.

кроссоверы
24 февраля 2017
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