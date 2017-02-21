Renault Kaptur: как испортить машину резиной Nokian

Renault Kaptur с вариатором впервые попал в руки редакционных тестировщиков лишь зимой. При том, что интерес к модели был подогрет тем обстоятельством, что «по частям» с нею мы давным давно знакомы. По отдельности с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л.с., с подвеской и рулевым управлением, а также с уже давно применяемым на различных моделях альянса Renault-Nissan вариатором CVT от японской Jatсo мы дело имели. А «в коктейле» все это не пробовали. В спецификациях французского производителя Kaptur с CVT бывает только переднеприводным и только с мотором 1,6 литра. Имеющийся в модельной гамме кроссовера 2-литровый 143-сильный двигатель с вариатором, видимо, не дружит. А для полноприводной трансмиссии, судя по всему, 114 «лошадок» будет маловато. Вот и получилась такая безальтернативная комплектация для Kaptur с CVT.

По хорошему, 114 л.с. машине хватает, если в салоне находится лишь один водитель. По паспорту вариаторному Kaptur для набора 100 км/ч нужно 12,9 секунд. Впрочем, в комплектации с пятиступенчатой МКП этот процесс оказывается не сильно короче — 12,5 секунд. А если в салоне сидит пара взрослых средней комплекции и пара детей, то динамика приобретает совсем уж похоронный характер.