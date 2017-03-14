Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором обзавелся полным приводом

Помимо полного привода производитель добавил автомобилю новую комплектацию Comfort Plus, дополненную модернизированной с противотуманками светодиодной оптикой, в частности, подсвечивающей повороты. Кроме того, промежуточная версия Active получила расширенный пакет опций.

Кроссовер с полным приводом и 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором, сопряженным с шестиступенчатой «механикой», обойдется покупателям в 964 900 рублей. За шестидитапазонный «автомат» придется доплатить без малого 170 000 «деревянных».

— Полноприводные авто популярны среди российских клиентов, и мы уверены, что новые модификации Creta, сделают ее еще привлекательнее: по нашим прогнозам, доля полноприводных комплектаций модели превысит 50%, — уверен исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.