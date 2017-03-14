Китайский XRAY получил турбомотор и шильдик BMW

Кроссовер с габаритами 4160×1810×1670 мм и колесной базой в 2650 мм получил под капот 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 сил — российскому «донору» с движком о 122 «лошадях» за ним уже не угнаться. Впрочем, у нас этот переднеприводный «копипаст» не появится, автомобиль ориентирован строго на локальный рынок. Жители Поднебесной смогут купить машину весной по цене немногим меньше 10 000 долларов США.

Как отреагировали в BMW на то, что китайцы без стеснения присвоили своей новинке индекс будущего баварского кроссовера, мы не знаем. А вот на АВТОВАЗе появлению «иксреевского» двойника даже возрадовались.