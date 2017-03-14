Китайский XRAY получил турбомотор и шильдик BMW

carnewschina.com
На Шанхайском автосалоне состоится премьера нового кроссовера от китайской компании Landwind, известной миру, как не самый лучший производитель автомобильных клонов. Свежий «паркетник», слизанный с вазовского LADA XRAY, получил литеру Х2 — на сей раз заплакали не только в Тольятти, но и в Мюнхене.
Вячеслав Василенко

Кроссовер с габаритами 4160×1810×1670 мм и колесной базой в 2650 мм получил под капот 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 сил — российскому «донору» с движком о 122 «лошадях» за ним уже не угнаться. Впрочем, у нас этот переднеприводный «копипаст» не появится, автомобиль ориентирован строго на локальный рынок. Жители Поднебесной смогут купить машину весной по цене немногим меньше 10 000 долларов США.

Как отреагировали в BMW на то, что китайцы без стеснения присвоили своей новинке индекс будущего баварского кроссовера, мы не знаем. А вот на АВТОВАЗе появлению «иксреевского» двойника даже возрадовались.

— Появление копий — дополнительное подтверждение успеха оригинала, а это значит, что директор по дизайну LADA Стив Маттин провел превосходную работу, и наш бренд движется в правильном направлении. Это подтверждают и продажи LADA XRAY, которые выросли в прошлом месяце более, чем на 120%, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию вокруг китайского Landwind X2 официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Стоит напомнить, что «поднебесному» автостроителю за создание копий в свое время уже предъявляли претензии немецкий Porsche и британский Jaguar Land Rover.

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14 марта 2017
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