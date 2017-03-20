Новый Mitsubishi Eclipse Cross не будут производить в России

Поначалу в нашу страну Eclipse Cross будет поставляться из Японии. Впрочем, в обозримом будущем сборка этих кроссоверов в России вполне может быть налажена. Представленный на минувшем автосалоне в Женеве кроссовер займет место в продуктовой линейке бренда рядом между «паркетниками» ASX и Outlander.

Автомобиль получит новые 1,5-литровый бензиновый турбомотор и дизель объемом 2,2 литра. Компанию первому составит вариатор с имитацией ручного переключения передач, а второму — традиционный гидромеханический «автомат» о восьми ступенях. Привод — передний, либо полный.