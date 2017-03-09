Mitsubishi официально представила новый Eclipse Cross

Новый SUV займет место в модельном ряду рядом с кроссоверами ASX и Outlander, однако станет представлять собой новую концепцию бренда. Eclipse Cross планируют оснащать новым полуторалитровым бензиновым турбомотором и обновленным 2,2-литровым дизельным двигателем, который потребляет меньше топлива, но развивает большую мощность. В бензиновой модификации будет работать вариатор с функциями ручного управления и спортивным режимом или шестискоростная «механика». А пару 2,2-литровому агрегату составит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод, в зависимости от рынка, полный или передний.

Новый Eclipse Cross сочетает в себе дизайнерские решения нескольких концептов: XR PHEV II Concept 2015 года, eX-Concept 2015 года и GT-PHEV Concept 2016 года. Противотуманные фонари расположены ниже привычного уровня, а светодиодные фары и дневные ходовые огни, напротив, переместились повыше. Для оформления внешнего вида кроссовера был разработан эксклюзивный насыщенный красный цвет, который также подчеркивает индивидуальность модели. Салон автомобиля исполнен мягким материалом и декоративными карбоновыми вставками черного цвета, а обивка сидений представляет собой натуральную кожу с контрастной оранжевой строчкой. Отличительной чертой нового SUV является горизонтальная ось, которая визуально делит панель приборов на верхнюю информационную и нижнюю, где осуществляется управление, части.