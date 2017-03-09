Mitsubishi официально представила новый Eclipse Cross

Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi на Женевском автосалоне показала долгожданный кроссовер Eclipse Cross. Европейские продажи новинки начнутся в конце нынешнего-начале следующего года.
Виктория Базылева

Новый SUV займет место в модельном ряду рядом с кроссоверами ASX и Outlander, однако станет представлять собой новую концепцию бренда. Eclipse Cross планируют оснащать новым полуторалитровым бензиновым турбомотором и обновленным 2,2-литровым дизельным двигателем, который потребляет меньше топлива, но развивает большую мощность. В бензиновой модификации будет работать вариатор с функциями ручного управления и спортивным режимом или шестискоростная «механика». А пару 2,2-литровому агрегату составит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод, в зависимости от рынка, полный или передний.

Новый Eclipse Cross сочетает в себе дизайнерские решения нескольких концептов: XR PHEV II Concept 2015 года, eX-Concept 2015 года и GT-PHEV Concept 2016 года. Противотуманные фонари расположены ниже привычного уровня, а светодиодные фары и дневные ходовые огни, напротив, переместились повыше. Для оформления внешнего вида кроссовера был разработан эксклюзивный насыщенный красный цвет, который также подчеркивает индивидуальность модели. Салон автомобиля исполнен мягким материалом и декоративными карбоновыми вставками черного цвета, а обивка сидений представляет собой натуральную кожу с контрастной оранжевой строчкой. Отличительной чертой нового SUV является горизонтальная ось, которая визуально делит панель приборов на верхнюю информационную и нижнюю, где осуществляется управление, части.

Что касается «начинки», то Eclipse Cross обзавелся мультимедийной системой Smartphone Link Display Audio (SDA) с семидюймовым тачпадом и поддержкой смартфонов, а также проекционным дисплеем (HUD), на который выводится информация о скорости движения и работе круиз-контроля, индикаторы переключения передач, незакрытых дверей и прочая информация. Система управления динамикой автомобиля S-AWC включает в себя три режима: автоматический, «Снег» и «Гравий». Кроссовер также получил систему смягчения последствий лобового столкновения, мониторинг слепых зон, систему кругового обзора с режимом вида сверху и другие современные фукнции.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» от источников в российском представительстве марки, Eclipse Cross доберется до России к середине 2018 года.

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9 марта 2017
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