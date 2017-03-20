Опубликованы первые снимки Volkswagen Touareg без камуфляжа

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В интернете появились первые снимки Volkswagen Touareg и Polo нового поколения без камуфляжа. Фотошпионы «поймали» автомобили на парковке в Южной Африке.
Виктория Базылева

Судя по фотографиям, экстерьер кроссовера выполнен в стиле концепта T-Prime GTE, который дебютировал в Пекине в минувшем году. Передняя часть машины выглядит более агрессивно благодаря новой радиаторной решетке и иной форме фар.

Известно, что Touareg третьей генерации обзаведется передовыми технологическими решениями, более мощными силовыми агрегатами, а также новой информационно-развлекательной системой. В основу новинки ляжет модельная платформа MLB Evo, благодаря которой машина станет легче, больше по габаритам и просторнее в салоне.

Официальная премьера нового «Туарега», как ранее сообщал «АвтоВзгляд», состоится в сентябре на автомобильном салоне во Франкфурте.

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20 марта 2017
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