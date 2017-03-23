Опубликованы новые фотографии кроссовера Volvo XC40

Несмотря на то, что прототип тщательно замаскирован, можно рассмотреть, что XC40 значительно отличается от концепт-кара 40.1, представленного в минувшем году. Например, на автомобиле используются стандартные боковые зеркала заднего вида, а не камеры, которыми был оборудован концепт. Нет и автоматически убирающихся передних ручек дверей, да и задние вернулись на свое место.

В основу нового кроссовера легла модульная платформа CMA, над которой шведы трудились вместе с китайцами из Geely. Эта же база послужила основой для кроссовера 01 новой компании Lynk&Co — «дочки» Geely. Что касается моторной линейки, то здесь пока ничего неизвестно. Предполагается, что XC40 получит под капот и гибридную силовую установку, включающую в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, и электромотор. Суммарная мощность агрегата составит около 180 л.с.