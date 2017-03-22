Subaru проводит испытания нового семиместного кроссовера

Внешне кроссовер напоминает концепт-кар Viziv-7, который японцы демонстрировали на мотор-шоу в Лос-Анжелесе в минувшем году. Однако передняя часть этого автомобиля чуть длиннее, нежели у концепта, а фары и радиаторная решетка выполнены в стиле нынешнего поколения Forester.

Как сообщает Motor1, новинка может получить название Ascent, которое Subaru запатентовала в 2016 году. Никакой информации о технических характеристиках SUV не раскрывается, но существует вероятность, что под его капотом будут трудиться четырехцилиндровые моторы, поскольку ранее в компании говорили о намечающемся отказе от шестицилиндровых двигателей.

Напомним, ранее стало известно, что Subaru выводит на российский рынок новую модификацию кроссовера Forester — S Limited. Полноприводный автомобиль с двухлитровым атмосферником и вариатором обойдется покупателю как минимум в 2 009 900 рублей.