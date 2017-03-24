Названа дата премьеры нового Renault Duster

По информации портала Largus.fr, новинку построят не на платформе CMF, как предполагалось ранее, а на модернизированной В0, известной нам по текущему «Дастеру». А это значит, что представленный во Франкфурте автомобиль будет во многом схож с тем, который приедет в Россию. Правда, «тележка» ляжет в основу семиместной модификации кроссовера, который получит три ряда кресел.

Иначе говоря, Duster значительно прибавит в габаритах, а в довесок ко всему, пишет издание, обзаведется широким спектром полезных вспомогательных ассистентов и расширенным пакетом опций. Среди новшеств — вариатор, который сменит устаревший и медлительный четырехдиапазонный «автомат». Что же до силовых агрегатов, то они останутся прежними — объемом 1,6 и 2,0 литра. По предварительным сведениям, большой «паркетник» получит имя Grand Duster.

Стоит отметить, что новая генерация авто имеет шанс потерять популярность среди наших соотечественников, ибо «повзрослевший» SUV ожидаемо поднимется в цене. Впрочем, французы наверняка представят и пятиместный вариант машины, только его появления на рынке раньше второй половины 2018 года ждать не приходится.