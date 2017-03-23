Ford Kuga: кому на Руси жить хорошо

Фото: Ford
Рестайлинговым Kuga никого уже особо не напугаешь — к машине успели привыкнуть, поскольку обновилась она еще осенью. Интересно совсем другое — в конце прошлого года модель обосновалась на конвейере завода в Елабуге. А ну как отечественная сборка не лучшим образом отразилась на качестве автомобиля? Ведь, согласитесь, могло и так случиться?
Вадим Устинов

Впрочем, я в курсе, что современные российские сборочные предприятия соответствуют стандартам качества, принятым у автопроизводителей по всему миру. Более того, не только Ford хвалил здешние заводы за превосходную работу, но и, помнится, премиальный BMW. Так что ожидать какого-то подвоха от машины отечественной сборки вроде бы не приходится.

И тем не менее, благоприобретенный скептицизм заставил меня медленно обойти «Кугу» по периметру, внимательно вглядываясь в детали. К своему удовлетворению, никаких заметных огрехов отыскать не удалось. Все аккуратно, пригнано на совесть. Сунул нос в салон — и там обнаружил полный порядок. Забегая вперед, замечу, что и на ходу машина не издавала никаких поскрипываний или потрескиваний, характерных для неграмотной сборки. Собственно, этого и следовало ожидать, посему импровизированную инспекцию я затеял исключительно из вредности и для порядка.

Фото: Ford

А вот что автомобиль приобрел в результате получения российской прописки — это вопрос, заслуживающий более серьезного внимания. Конечно, самое главное — зимний пакет, который для всяких там Европ в список приоритетов не входит. По пунктам: российские Kuga получают обогрев передних сидений, лобового стекла, руля, зоны покоя стеклоочистителей, а также форсунки стеклоомывателя, запрятанные под капот. И еще — стартер адаптирован для работы при низких температурах. Так-то!

Для нашей зимы все эти электрические ухищрения как нельзя кстати. Пусть сейчас не время экстремальных морозов, но на перегоне от Челябинска до Уфы наледь, образовавшаяся на нижней кромке дверей, реально не давала их открыть. А между тем «дворники» выполняли свою работу на отлично, стекла не запотевали и не обледеневали, и омывайка разбрызгивалась исправно.

Фото: Ford

Предметом особой заботы инженеров Ford на всех относительно недорогих автомобилях — будь то Focus или Kuga — всегда была шумоизоляция. У первых машин, пришедших в Россию, она не выдерживала никакой критики. Секрет этого конструктивного прокола оказался до смешного прост — в Европе не в ходу шипованная резина, без которой в нашей стране прожить ох как непросто. А гул она издает весьма ощутимый. Поэтому доводить до ума «шумку» приходилось уже по ходу пьесы — и с каждым обновлением и очередной сменой поколения акустический комфорт у той де «Куги» становился все лучше и лучше.

Где только не гоняли мы наш кроссовер — и по грейдеру, и по древней, еще екатерининской брусчатке, и по разбитому асфальту — по всем параметрам неприятным покрытиям, но в салон внешний шум почти не проникал. Мы с соседом переговаривались, не повышая голоса, даже когда автомобиль мчался на всех парах по мерзлому гравию.

Фото: Ford

Кстати, о парах. Отрадно, конечно, что Ford всерьез озаботился проблемой сокращения расходов владельцев его автомобилей — в «Кугу», даже вооруженную двигателями EcoBoost с турбонаддувом, официально разрешено лить 92-й бензин! Что уж тут говорить о 2,5-литровом атмосферном агрегате, которому сам бог велел экономить таким образом на топливе… Но в плане динамики моторы меня не порадовали.

Точнее, так: 150-сильный вариант полуторалитрового двигателя вполне приемлем — и с места машину разгоняет достаточно резво, и на ходу не мешкает, позволяя совершать достаточно смелые маневры во время скоростных обгонов. То, что пару ему составляет не «робот», а классическая гидротрансформаторная коробка, делу нисколько не вредит. Более того, продлевает срок службы силового агрегата.

Фото: Ford

Однако пересев на автомобиль с 182-сильной версией того же мотора под капотом, я не заметил в поведении машины существенных различий. То есть, расход бензина и динамика ничуть не изменились — или изменились настолько незначительно, что я этого не почувствовал. А, между прочим, разница в цене составляет ни много ни мало 90 000 рублей! Есть от чего почесать репу…

Пожалуй, это единственное серьезное нарекание, которое у меня появилось к российской Kuga. Можно было бы еще посетовать на то, что автомобиль, несмотря на свой интеллектуальный полный привод, легко и прочно увязает в глубоких сугробах. Но надо же иногда включать и голову — это не внедорожник, чай, чтобы пускаться на нем во все тяжкие. Ни блокировок, ни понижайки тут, естественно, не предусмотрено. Да оно и не требуется: симпатичный и сравнительно недорогой кроссовер совершенно не предназначен для экстремальных вылазок на суровое бездорожье. А вот в более-менее цивилизованных условиях он станет вашим надежным другом.

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24 марта 2017
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