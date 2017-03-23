Ford Kuga: кому на Руси жить хорошо

Впрочем, я в курсе, что современные российские сборочные предприятия соответствуют стандартам качества, принятым у автопроизводителей по всему миру. Более того, не только Ford хвалил здешние заводы за превосходную работу, но и, помнится, премиальный BMW. Так что ожидать какого-то подвоха от машины отечественной сборки вроде бы не приходится.

И тем не менее, благоприобретенный скептицизм заставил меня медленно обойти «Кугу» по периметру, внимательно вглядываясь в детали. К своему удовлетворению, никаких заметных огрехов отыскать не удалось. Все аккуратно, пригнано на совесть. Сунул нос в салон — и там обнаружил полный порядок. Забегая вперед, замечу, что и на ходу машина не издавала никаких поскрипываний или потрескиваний, характерных для неграмотной сборки. Собственно, этого и следовало ожидать, посему импровизированную инспекцию я затеял исключительно из вредности и для порядка.