Семиместный кроссовер Honda CR-V будет представлен на следующей неделе

Как сообщает издание Bangkok Post, два дополнительных места окажутся далеко не самым большим сюрпризом новинки. Впервые японский бренд будет продавать в Таиланде автомобили, вооруженные дизельными моторами. Семиместный CR-V получит 1,6-литровый дизель i-DTEC мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, который будет работать в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Также на рынок выйдет и традиционная бензиновая версия с 2,4-литровым 173-сильным i-VTEC и вариатором от предыдущего поколения кроссовера.

Все три ряда сидений оборудуют системой кондиционирования и вентиляции, а заднюю дверь — электроприводом. В числе систем помощи водителю появятся электронный стояночный тормоз с системой автоматического удержания, мониторинг «слепых» зон и система контроля за полосой движения.

Автомобиль получит безальтернативный полный привод. Минимальная цена установлена в 1,39 миллиона батов, что примерно соответствует 2,3 млн. рублей. Продажи бензиновой версии стартуют в Таиланде 22 апреля, дизельной — 25 мая.