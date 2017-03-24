Как во время весенних заморозков ездить на летней резине

Холодный фронт весной, как правило, приносит сразу целый букет неприятных погодных явлений: дождь, переходящий в мокрый снег, гололед и прочие зимние «радости», на скорое возвращение которых ты ну никак не рассчитывал. А резина то уже летняя стоит на машине, дубеющая на морозе, превращающаяся в самые настоящие «коньки» на ледяном асфальте. И что же тут делать? Не переобуваться же опять в «зиму», чтобы еще через несколько дней, когда волна холода схлынет, вновь стоять в очереди на шиномонтаж! Лучший совет в подобной ситуации — просто не ездить на машине, пока не потеплеет и температура за окном не перевалит вновь в плюсовую зону.

Так то оно так, но существует масса жизненных ситуаций, когда хочешь не хочешь, а на машине ехать надо, общественным транспортом не обойдешься. В таких условиях придется вспомнить навыки зимней езды, но с серьезной поправкой на безобразно скользкую резину. Перво наперво придется забыть о высоких скоростях — только медленно и печально. Дистанцию до впереди идущей машины держим максимально большую. Подъезжая к перекрестку или к повороту, начинаем снижать скорость сильно заранее, поскольку в любой момент под колесом может оказаться превратившаяся в лед лужа, которая может катастрофически удлинить тормозной путь.