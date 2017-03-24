Как во время весенних заморозков ездить на летней резине

mk
Типичная весенняя ситуация: зимняя резина уже лежит в гараже, машина только-только поставлена на летние покрышки, и тут бац — резкое похолодание.
Максим Строкер

Холодный фронт весной, как правило, приносит сразу целый букет неприятных погодных явлений: дождь, переходящий в мокрый снег, гололед и прочие зимние «радости», на скорое возвращение которых ты ну никак не рассчитывал. А резина то уже летняя стоит на машине, дубеющая на морозе, превращающаяся в самые настоящие «коньки» на ледяном асфальте. И что же тут делать? Не переобуваться же опять в «зиму», чтобы еще через несколько дней, когда волна холода схлынет, вновь стоять в очереди на шиномонтаж! Лучший совет в подобной ситуации — просто не ездить на машине, пока не потеплеет и температура за окном не перевалит вновь в плюсовую зону.

Так то оно так, но существует масса жизненных ситуаций, когда хочешь не хочешь, а на машине ехать надо, общественным транспортом не обойдешься. В таких условиях придется вспомнить навыки зимней езды, но с серьезной поправкой на безобразно скользкую резину. Перво наперво придется забыть о высоких скоростях — только медленно и печально. Дистанцию до впереди идущей машины держим максимально большую. Подъезжая к перекрестку или к повороту, начинаем снижать скорость сильно заранее, поскольку в любой момент под колесом может оказаться превратившаяся в лед лужа, которая может катастрофически удлинить тормозной путь.

Само-собой, все маневры, будь то перестроения, повороты, ускорения или торможения должны быть крайне плавными и неторопливыми. Педали следует не нажимать, а буквально «гладить», чтобы не спровоцировать занос. На машине с механической «коробкой» имеет смысл ездить на повышенной передаче, а селектор «автомата» следует перевести в положение «L» или, если вы ездите на старых моделях, выставить у отметки «3», ограничив коробке возможность «забираться» выше третьей передачи. Ну и неукоснительно соблюдать ПДД, включая все установленные скоростные ограничения.

Если заморозок застал, например, на даче или в загородном доме, то стоит прихватить с собой в дорогу мешочек песка или соли. Да и критически оценить кондиции буксирного троса, лежащего в багажнике, не помешает. Ведь прежде чем доберешься до более-менее расчищенной и обработанной реагентами трассы, придется преодолеть километры второстепенных сельских дорог с их многочисленными подъемами и спусками, покрытыми свежим ледком.

ПДД, колеса, летние шины, авария, зимние шины
24 марта 2017
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