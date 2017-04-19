Шанхай-2017: Dongfeng выкатил новый компактный кроссовер

Фото: Вадим Устинов
На домашней выставке в Шанхае китайский Dongfeng презентовал новый компактный кроссовер Fengshen AX4. Не исключено, что в обозримом будущем свежий «паркетник» появится и на российском рынке.
Вячеслав Василенко

В экстерьере новинки угадываются черты Renault Kaptur и SsangYong Actyon, что, впрочем, не лишает его права на существование. В движение компактный SUV приводится бензиновым 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 138 «лошадей».

С учетом того, что китайцы обещают снарядить автомобиль по последнему слову техники, на бюджетные ценники рассчитывать не приходится. Впрочем, информацию о появлении новинки на нашем рынке азиаты пока не подтверждают, но и не опровергают. У себя же на родине DFM AX4 поступит в продаже осенью.

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19 апреля 2017
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