Шанхай-2017: Dongfeng выкатил новый компактный кроссовер

В экстерьере новинки угадываются черты Renault Kaptur и SsangYong Actyon, что, впрочем, не лишает его права на существование. В движение компактный SUV приводится бензиновым 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 138 «лошадей».

С учетом того, что китайцы обещают снарядить автомобиль по последнему слову техники, на бюджетные ценники рассчитывать не приходится. Впрочем, информацию о появлении новинки на нашем рынке азиаты пока не подтверждают, но и не опровергают. У себя же на родине DFM AX4 поступит в продаже осенью.