Главный дизайнер Chery сомневается в успехе LADA Vesta и XRAY

— Что ж, — не отклонился от острого вопроса шеф-дизайнер Chery International Джеймс Хоуп, — команда тольяттинских специалистов провела действительно превосходную работу. Мне кажется, что внешность новых автомобилей АВТОВАЗа в полной мере соответствует русскому характеру — упорному, смелому и прямому. Однако если говорить о шансах этих машин завоевать симпатии глобального покупателя, то я бы здесь высказался более осторожно: вполне возможно, что когда-нибудь LADA XRAY и Vesta все же будет сопутствовать успех на мировом рынке…