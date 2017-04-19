Главный дизайнер Chery сомневается в успехе LADA Vesta и XRAY

— Что ж, — не отклонился от острого вопроса шеф-дизайнер Chery International Джеймс Хоуп, — команда тольяттинских специалистов провела действительно превосходную работу. Мне кажется, что внешность новых автомобилей АВТОВАЗа в полной мере соответствует русскому характеру — упорному, смелому и прямому. Однако если говорить о шансах этих машин завоевать симпатии глобального покупателя, то я бы здесь высказался более осторожно: вполне возможно, что когда-нибудь LADA XRAY и Vesta все же будет сопутствовать успех на мировом рынке…
В кулуарах Шанхайского автосалона корреспондент портала «АвтоВзгляд» поинтересовался у главного дизайнера Chery Джеймса Хоупа, как он относится к стилистике тольяттинских новинок LADA Vesta и LADA XRAY. Ответ оказался вполне ожидаемым.
Надо сказать, что высказался знаменитый дизайнер, ранее трудившийся на Ford и General Motors, вполне справедливо. Если вазовские новинки в России действительно пользуются завидной популярностью, то за рубежом та же «Веста» продается лишь штучными тиражами. В любом случае, последние модели LADA по сравнению с изделиями, которые Волжский автозавод клепал несколько десятилетий кряду, можно без преувеличения считать прорывом.
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