Шанхай-2017: китайский LADA XRAY представлен официально

Фото: Вадим Устинов
В рамках Шанхайского моторшоу китайская компания Landwind, прославившаяся созданием пародий на изделия грандов мирового автопрома, показала копию тольяттинского LADA XRAY с шильдиком от будущего кроссовера BMW X2.
Вячеслав Василенко

Кроссовер с габаритами 4160×1810×1670 мм и колесной базой в 2650 мм, созданный по мотивам тольяттинского XRAY, получил под капот 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. Да, вазовскому «донору» с топовым 122-сильным движком за бодрым «китайцем» уже не угнаться. Впрочем, бояться тольяттинцам нечего — в Россию этот переднеприводный клон ценой без малого $ 10 000 не приедет, новинка ориентирована исключительно на внутренний рынок Поднебесной.

  • Фото: Вадим Устинов
  • Фото: Вадим Устинов

Напомним, что к Landwind за создание «копипастов» в свое время уже предъявляли претензии британский Jaguar Land Rover и немецкий Porsche. Что уж там думают в BMW по поводу заимствованного у них названия мы не знаем, но АВТОВАЗ появлению «псевдоиксрея» только порадовался.

Фото: Вадим Устинов

— Появление копий — дополнительное подтверждение успеха оригинала, а это значит, что директор по дизайну LADA Стив Маттин провел превосходную работу, и наш бренд движется в правильном направлении, прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

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19 апреля 2017
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