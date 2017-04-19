Шанхай-2017: китайский LADA XRAY представлен официально

Напомним, что к Landwind за создание «копипастов» в свое время уже предъявляли претензии британский Jaguar Land Rover и немецкий Porsche. Что уж там думают в BMW по поводу заимствованного у них названия мы не знаем, но АВТОВАЗ появлению «псевдоиксрея» только порадовался.