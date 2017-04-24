Honda CR-V поедет в Россию из Америки

Продажи Honda CR-V нового поколения начнутся в России в середине 2017 года. В России автомобиль можно будет купить с бензиновыми двигателями объемом либо 2 л, либо 2,4 л, которые работают с безальтернативным вариатором. Все машины получат полный привод и зимний пакет.

Кроме того, на CR-V будет установлена мультимедийка с операционной системой Android, которая способна поддерживать приложение «Яндекс. Навигатор», умеющее рассчитывать оптимальный маршрут с учетом пробок.

Список оснащения базовой версии японского SUV включает в себя светодиодные ходовые огни, 17-дюймовые колесные диски, датчик контроля давления в шинах и двухзонный климат-контроль. Что же касается систем безопасности, то кроссовер оборудован электронным ассистентом при трогании на подъеме, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности. В качестве опции можно добавить пакет Honda Sensing — систему мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в шоу-румах официальных российских дилеров кроссовер CR-V пятой генерации появится во втором полугодии 2017-го. Прайс-лист производитель пока не анонсирует — цены на новинку станут известны ближе к старту продаж.