Пассажиры кроссовера Tesla Model X чуть не сгорели заживо

Во время смертельного инцидента за рулем электрокара находился наемный водитель, а сама владелица Ли Тада ехала на втором ряду, наслаждаясь обществом своего молодого человека. Тада утверждает, что на скорости примерно 75 км/ч кроссовер врезался в бетонный отбойник, развернулся на 180 градусов, после чего в него въехал Ford Focus.

Китаянка заявляет, что механизмы обоих «соколиных крыльев» отказали, и двери невозможно было открыть, чтобы покинуть машину. Когда пассажиры услышали, что начали взрываться аккумуляроры, они перебрались через передние кресла и с трудом вырвались на волю. По словам Ли Тада она поранила нижнюю губу и сломала нос, а ее шофер попал в больницу как минимум на 40 дней.

Однако китайское подразделение Tesla подвергает эту историю сомнению и отказывается платить под тем предлогом, что машина перед аварией якобы развила скорость большую, чем 75 км/ч: «Прежде всего, жизни владельца и пассажиров угрозы не было. Мы тесно сотрудничаем с соответствующим департаментом. Разброс обломков на месте, как и ущерб машине указывают на то, что это была авария на высокой скорости — в данном случае не только электромобиль, но и любой другой автомобиль может загореться». Другими словами, в своей излюбленной манере Telsa не желает признавать собственные недоработки и апеллирует к малозначимым деталям происшествия.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что из-за низкой чувствительности сенсоров «соколиные крылья» могут покалечить попавшую между дверью и кузовом руку, и даже публиковал видео, где Model X нарезала неслабого размера огурец.