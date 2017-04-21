На электромобилях Tesla обнаружены проблемы с тормозами

Фото: www.mashable.com
Компания Tesla отзывает более 53 000 электромобилей, выпущенных в период с февраля по октябрь минувшего года. Американский производитель выявил на машинах дефект тормозной системы.
Виктория Базылева

Как сообщают зарубежные источники, под сервисную кампанию подпадают кроссоверы Model X и седаны Model S. Причиной проведения отзывной акции послужила неисправность механизма стояночного тормоза, который в любой момент может заблокироваться.

В Tesla отметили, что клиентам компании беспокоиться не стоит — на сегодняшний день, по данным производителя, ни одного несчастного случая, повлекшего за собой причинение вреда здоровью водителя или пассажиров, по причине дефекта «ручника» не произошло.

Официальные дилеры Tesla бесплатно проведут проверку стояночного тормоза на автомобилях и в случае необходимости заменят бракованные детали.

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21 апреля 2017
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