Nissan выводит на рынок новый кроссовер Rogue Sport

Первые автомобили Rogue Sport появятся у официальных дилеров США 11 мая. Кроссовер комплектуется безальтернативно двухлитровым четырехцилиндровым 141-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач. А вот привод — на выбор покупателя — передний или полный.

Модель будет представлена в трех комплектациях: S, SV и SL. Уже в базовой версии SUV оснащается информационно-развлекательным комплексом с пятидюймовым дисплеем, камерой заднего вида и 17-дюймовыми колесами. Автомобиль в более интересной комплектации SV располагает расширенным списком опций, среди которых двухзонный климат-контроль, светодиодные поворотники на боковых зеркалах, а также рейлинги на крыше. Топовая же версия, помимо уже перечисленных «фишек», может похвастать наличием мультимедийной системы с экраном диагональю в 7 дюймов и навигацией, подогревом сидений и камерами кругового обзора.

Минимальный ценник новинки составляет 22 380 долларов. Напомним, что обновленный Qashqai, дебютировавший в минувшем месяце в Женеве, появится в шоу-румах российских дилеров уже в нынешнем году, однако прайс на него пока не называется.