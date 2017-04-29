Кроссоверы активно завоевывают рынок России

В первом квартале 2017 года самый большой сегмент российского рынка легковых автомобилей заняли кроссоверы и внедорожники. По крайней мере, согласно данным агентства «Автостат» им принадлежит почти 42% от общего объема продаж. За три месяца в нашей стране реализовано 125,1 тысяч автомобилей SUV. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», самой популярной моделью оказался Hyundai Creta, появившийся в салонах дилеров только в прошлом году.

Второе место удерживают небольшие и недорогие городские машины В-класса, которые лидировали в 2016-м, а ныне отступили на второе место. За январь-март в России их было продано 118,7 тысяч экземпляров, что позволило малышам отвоевать примерно 40% рынка новых автомобилей. Самым популярным супермини, как мы знаем, пока является KIA Rio.