Что чаще всего ломается в подержанной машине

Любая машина рано или поздно ломается, это нормально. Также нормально, что периодический ремонт и замена требуются деталям подвески и тормозным дискам. Их износ, по большому счету, прямо завит от манеры езды владельца и конкретных условий эксплуатации. Нас также не интересуют колодки, ремни ГРМ и всевозможные фильтры. Выяснить, когда их стоит менять, можно из книжки под названием «Руководство пользователя». Эксперты портала «АвтоВзгляд» на основе собственного многолетнего практического опыта, а также по результатам опроса работников ряда авторемонтных предприятий, составили список типичных неисправностей, которые приводят к появлению на приборной панели надписи «Check engine» или пиктограммы «силуэт моторчика».

Заметим также, что «пропускать мимо ушей» подобные предупреждения бортовой электроники не стоит. Вполне возможно, что проблема, о которой она хочет вам сообщить, пустячная. Дело в том, что «вылечиться» сама собой она не может. А вот привести к появлению гораздо более серьезных технических неприятностей — скорее всего. Соответственно и решать их потом придется уже в авральном режиме с куда более серьезными затратами финансов и времени. Поэтому когда на панели приборов загорается «чек энджин» имеет смысл немедленно отправиться в автосервис и показать машину мастерам.