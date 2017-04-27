Что чаще всего ломается в подержанной машине

pinimg.com
Став владельцем не новой машины, нужно четко представлять, что в первую очередь, скорее всего, потребует в ней ремонта.
Максим Строкер

Любая машина рано или поздно ломается, это нормально. Также нормально, что периодический ремонт и замена требуются деталям подвески и тормозным дискам. Их износ, по большому счету, прямо завит от манеры езды владельца и конкретных условий эксплуатации. Нас также не интересуют колодки, ремни ГРМ и всевозможные фильтры. Выяснить, когда их стоит менять, можно из книжки под названием «Руководство пользователя». Эксперты портала «АвтоВзгляд» на основе собственного многолетнего практического опыта, а также по результатам опроса работников ряда авторемонтных предприятий, составили список типичных неисправностей, которые приводят к появлению на приборной панели надписи «Check engine» или пиктограммы «силуэт моторчика».

Заметим также, что «пропускать мимо ушей» подобные предупреждения бортовой электроники не стоит. Вполне возможно, что проблема, о которой она хочет вам сообщить, пустячная. Дело в том, что «вылечиться» сама собой она не может. А вот привести к появлению гораздо более серьезных технических неприятностей — скорее всего. Соответственно и решать их потом придется уже в авральном режиме с куда более серьезными затратами финансов и времени. Поэтому когда на панели приборов загорается «чек энджин» имеет смысл немедленно отправиться в автосервис и показать машину мастерам.

twistlanegarage.co.uk

Бывает, что в адекватности предупреждения есть серьезные сомнения или мчаться на СТО неохота категорически. На эти случаи есть способ подстраховаться от ложных срабатываний предупреждающей «лампочки». Для этого нужно «скинуть клемму с аккумулятора». То есть отключить его физически от электрсистемы машины и подождать минут 10−15. За это время «мозги» многих моделей машин успевают «забыть» о сбоях в работе систем авто, которые они регистрировали ранее. И если наш «Check engine» был вызван глюком и не имеет под собой реальных оснований, то с приборной панели он исчезнет. Если же проблема в машине реальная, «моторчик» будет гореть перед вашими глазами и после подключения аккумулятора к электрике. Итак, что же в первую очередь выходит из строя в машине.

В первую очередь — аккумулятор. Но это ерунда: то, что он может потребовать замены уже через два-три года эксплуатации становится сюрпризом только для совсем уж неопытного автовладельца. Гораздо серьезнее (и затратнее) другие неизбежные проблемы. Частенько выходят из строя лямбда-зонд (кислородный датчик), клапан рециркуляции отработавших газов, нейтрализатор выхлопных газов, провода и свечи зажигания (хотя дианостировать состояние этого расходника вполне реально), расширительный бачок системы охлаждения, катушка (катушки) зажигания, датчик массового расхода воздуха, форсунки системы впрыска и термостат. Увы, заранее понять, что они вот-вот «накроются» крайне сложно.

ремонт
27 апреля 2017
573