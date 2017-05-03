BMW X5 четвертого поколения снова замечен на Нюрбургринге

Несмотря на то, что X5 закамуфлирован, можно разглядеть, что кроссовер обзавелся видоизмененными бамперами и несколько иной крышкой багажника. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новинку построили на платформе CLAR, уже знакомой нам по седану 7-й серии. Благодаря использованию этой базы, автомобиль сильно «похудеет» по сравнению с самым легким из ныне существующих X5 — масса xDrive35i составляет 2030 килограммов.

Как сообщает Autocar со ссылкой на источники, близкие к BMW, в движение новый X5 будут приводить четырех-, шести- и восьмицилиндровые моторы. А на авторынке новинка появится примерно в то же время, что и его основной конкурент Mercedes-Benz GLE второй генерации.

Ожидается, что премьера четвертого X5 состоится в ближайшие месяцы, однако точные даты пока не называются.