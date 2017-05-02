Сколько можно сэкономить денег при ремонте авто через интернет

Объем рынка авторемонтных услуг России «Автостат» оценивает в 540 млрд рублей, а рынок автозапчастей — в 930 млрд рублей. Онлайн-сервисы, предлагающие удобный выбор качественных и недорогих услуг и запчастей смогут заработать на нем до 200 млрд рублей. — Пока этот огромный потенциал остается практически неосвоенным — на рынке считанное количество игроков, — говорит генеральный директор компании CarProfi Андрей Жуков. Но в ближайшие год-два мы прогнозируем появление большого количества новых сайтов-агрегаторов по авторемонту, в том числе на базе крупнейших онлайн-платформ… По мнению аналитиков компании, востребованность авторемонтных услуг со временем будет только расти в связи со старением автопарка. По прогнозам PwC и «Автостата», к концу 2017 года среди общего числа автомобилей с пробегом будет 15,5% машин младше пяти лет. В 2020 году их доля упадет до 10,4%. Количество автомобилей старше десяти лет за то же время вырастет с 39,7% до 44,8%. Естественно, увеличится востребованность услуг по ремонту и обслуживанию, как и нужда в простом и доступном сервисе, который в то же время будет уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг. — Тратить свое время, деньги и нервы люди больше не хотят, и ремонт автомобиля должен стать таким же простым, каким стал когда-то вызов такси или заказ пиццы. При этом СТО и компании, поставляющие автодетали, предоставляют агрегаторам скидки за объем, поэтому потребители могут найти здесь услуги дешевле, чем в целом по рынку. Разница будет составлять от 5 до 70%, — считает Андрей Жуков.