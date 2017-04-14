Когда начнутся российские продажи кроссовера Toyota C-HR

Фото: Toyota
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) компактного кроссовера Toyota C-HR, раскрывающее его технические подробности и позволяющие, по сути, продавать SUV на российском рынке, появился в базе «Роспатента» еще четыре месяца назад. Однако продажи автомобиля в России пока так и не начались. Впрочем, есть вероятность, что и не начнутся.
Мирон Горин

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в официальном представительстве марки, маркетологи компании до сих пор не могут согласовать с японской стороной решение относительно возможных финансовых издержек, которые придется понести в связи с выводом новинки на рынок. Нельзя забывать, что речь идет об импорте автомобилей, а значит и дополнительных (причем немалых) расходах на логистику, хранение-оформление и установку системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Поэтому далеко не факт, что после проведения детального анализа производитель вообще привезет в Россию свой новый кроссовер. А если и привезет, то рассчитывать на дешевые прайсы потребителям явно не стоит. Достаточно обратить внимание на последние новинки компании — кроссовер Highlander и гибридный Prius, которые из-за космических ценников ожидаемо обречены на провал.

Фото: Toyota

Кстати сказать, официально не подтверждает появление Toyota C-HR на нашем рынке и пресс-служба российского офиса. По словам представителей бренда, возможность вывода компактного SUV рассматривается наряду с прочими моделями «Тойота», но окончательного решения по нему пока не принято.

Судя по документу, опубликованному «Роспатентом», автомобиль должен получить два бензиновых мотора — 116-сильный турбодвижок и более мощный безнаддувный агрегат о 148 «лошадях». Коробки передач — вариатор или шестиступенчатая «механика».

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14 апреля 2017
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