Когда начнутся российские продажи кроссовера Toyota C-HR

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в официальном представительстве марки, маркетологи компании до сих пор не могут согласовать с японской стороной решение относительно возможных финансовых издержек, которые придется понести в связи с выводом новинки на рынок. Нельзя забывать, что речь идет об импорте автомобилей, а значит и дополнительных (причем немалых) расходах на логистику, хранение-оформление и установку системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Поэтому далеко не факт, что после проведения детального анализа производитель вообще привезет в Россию свой новый кроссовер. А если и привезет, то рассчитывать на дешевые прайсы потребителям явно не стоит. Достаточно обратить внимание на последние новинки компании — кроссовер Highlander и гибридный Prius, которые из-за космических ценников ожидаемо обречены на провал.