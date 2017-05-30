Опубликованы первые фотографии интерьера Audi Q8

Пожалуй, первое, что привлекает внимание в интерьере абсолютного нового Q8, так это дополнительный сенсорный экран информационно-развлекательной системы, расположенный в нижней части центральной консоли. Впрочем, что-то подобное мы уже видели, когда Audi продемонстрировали свой Q8 Sport Concept, оснащенный новым мультимедийным комплексом на базе Android.

Как предполагают журналисты Motor1, Q8, подобно следующему поколению флагманского седана A8, обзаведется также полностью цифровой приборной панелью Audi Virtual Cockpit.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что совершенно новый большой кроссовер Audi Q8 появится в продаже уже в следующем году. Купеобразный SUV, по предварительным данным, встанет на конвейер завода в Брастиславе уже в начале 2018-го.