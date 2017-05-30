Что делать владельцу поврежденной или уничтоженной поваленным деревом машины

ИЩЕМ ДЕНДРОЛОГОВ

В случае падения дерева крепкого и здорового, добиваться возмещения ущерба в суде представляется затеей бесперспективной. Но если рухнуло гнилое или высохшее — вина коммунальщиков, не уследивших за ним, очевидна. Чтобы прояснить этот вопрос, придется заказать (и оплатить) соответствующую экспертизу специалистом-дендрологом. Рекомендуется также выпилить и сохранить спил ствола в районе излома. Обязательно следует произвести оценку ущерба. Для этого можно либо представить машину на экспертизу, либо вызвать специалиста прямо к месту происшествия. О проведении экспертизы надо уведомить предполагаемого виновника ЧП не позднее, чем за три дня до даты осмотра. Лучше всего для этого подходит телеграмма или письмо с уведомлением о вручении. Чаще всего «хозяин дерева» совершенно не готов добровольно оплачивать причиненный падением ущерб. В этом случае придется со всеми перечисленными документами и «вещдоками» отправляться в суд. А уж там все будет зависеть от качества собранных доказательств и юридической квалификации представителей сторон.