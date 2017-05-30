Что делать владельцу поврежденной или уничтоженной поваленным деревом машины

MK
Пронесшийся над Москвой ураган повалил 14 000 деревьев и металлоконструкций, повредив в итоге около 2000 автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, может ли автовладелец компенсировать ущерб за покалеченную стихией машину.
Максим Строкер

Посетив офисы ряда страховых компаний, наши корреспонденты встретили там десятки граждан, уже обратившихся с заявлениями о выплатах возмещений. Точное количестве заявителей выяснить на данный момент не удалось, поскольку они все прибывают. Самый вразумительный ответ, которого удалось добиться от страховщиков — «счет идет уже на десятки случаев, точнее пока сказать не можем». Что же касается перспектив страхового возмещения за разбитые в результате бури машины, то на какие-то выплаты могут рассчитывать лишь обладатели полисов КАСКО Да и то лишь те, в договорах которых не прописаны в качестве исключений «форс-мажорные обстоятельства» из разряда стихийных бедствий. В этом случае будет отказ в выплате. Заметим также, что ОСАГО ущерб от стихии не покрывает. Однако некоторые шансы получить хоть какую-то копеечку, есть.

ВЧИНИ ИСК ТСЖ

Так, автовладельцу, на машину которого буря уронила дерево или рекламный щит, надо судиться с владельцем этого щита или организацией, ответственной за содержание конкретного дерева. В последнем случае это будут коммунальные службы города, если ЧП случилось на улице или управляющая компания/ТСЖ, когда оно произошло во дворе дома. Но сейчас, когда деревья повалены в результате официально признанного природного катаклизма (ветер под 30 м/с, зафиксированный метеорологами — тому подтверждение), перспектива восстановить машину за счет структур, ответственных за их содержание, выглядит крайне туманно. Скорее всего, в судах все будет списано на «форсмажор» и иски останутся без удовлетворения. Но, повторимся, попытаться можно. Для этого к авто, придавленного деревом, следует вызвать представителей районной полиции и компании, ответственной за данное «лесонасаждение». Если оно рухнуло на движущееся авто, вместо участкового вызываем ГИБДД.

ПОЛИЦИЯ В ПОМОЩЬ

Пока официальные лица направляются к вам, фиксируем — не пытаясь убрать с машины стол и ветки — всеми доступными фото-видео средствами ситуацию с разных ракурсов: что на чем лежит, какие у авто повреждения. Причем делаем это так, чтобы в кадр обязательно попадали легко идентифицируемые ориентиры: характерные строения, таблички с номерами домов и названиями улиц и т. п. Прибывший сотрудник полиции осмотрит упавшее дерево и составит протокол, в котором должен записать, что ствол не был спилен, срублен или упал вследствие каких-либо иных повреждений, нанесенных третьими лицами. Очень хорошо, если в протоколе будет указано, что дерево оказалось гнилым, высохшим или имело еще какие-либо органические изъяны. В произвольной форме составьте с сотрудником полиции опись повреждений машины. Ее нужно оформить в трех экземплярах, которые должны подписать вы, полицейский и представитель компании, отвечающей за содержание территории. Если последний отказывается от подписи, в документе следует сделать соответствующую отметку.

ИЩЕМ ДЕНДРОЛОГОВ

В случае падения дерева крепкого и здорового, добиваться возмещения ущерба в суде представляется затеей бесперспективной. Но если рухнуло гнилое или высохшее — вина коммунальщиков, не уследивших за ним, очевидна. Чтобы прояснить этот вопрос, придется заказать (и оплатить) соответствующую экспертизу специалистом-дендрологом. Рекомендуется также выпилить и сохранить спил ствола в районе излома. Обязательно следует произвести оценку ущерба. Для этого можно либо представить машину на экспертизу, либо вызвать специалиста прямо к месту происшествия. О проведении экспертизы надо уведомить предполагаемого виновника ЧП не позднее, чем за три дня до даты осмотра. Лучше всего для этого подходит телеграмма или письмо с уведомлением о вручении. Чаще всего «хозяин дерева» совершенно не готов добровольно оплачивать причиненный падением ущерб. В этом случае придется со всеми перечисленными документами и «вещдоками» отправляться в суд. А уж там все будет зависеть от качества собранных доказательств и юридической квалификации представителей сторон.

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30 мая 2017
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