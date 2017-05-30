Что делать владельцу поврежденной или уничтоженной поваленным деревом машины

Посетив офисы ряда страховых компаний, наши корреспонденты встретили там десятки граждан, уже обратившихся с заявлениями о выплатах возмещений. Точное количестве заявителей выяснить на данный момент не удалось, поскольку они все прибывают. Самый вразумительный ответ, которого удалось добиться от страховщиков — «счет идет уже на десятки случаев, точнее пока сказать не можем». Что же касается перспектив страхового возмещения за разбитые в результате бури машины, то на какие-то выплаты могут рассчитывать лишь обладатели полисов КАСКО Да и то лишь те, в договорах которых не прописаны в качестве исключений «форс-мажорные обстоятельства» из разряда стихийных бедствий. В этом случае будет отказ в выплате. Заметим также, что ОСАГО ущерб от стихии не покрывает. Однако некоторые шансы получить хоть какую-то копеечку, есть.
ВЧИНИ ИСК ТСЖ
Так, автовладельцу, на машину которого буря уронила дерево или рекламный щит, надо судиться с владельцем этого щита или организацией, ответственной за содержание конкретного дерева. В последнем случае это будут коммунальные службы города, если ЧП случилось на улице или управляющая компания/ТСЖ, когда оно произошло во дворе дома. Но сейчас, когда деревья повалены в результате официально признанного природного катаклизма (ветер под 30 м/с, зафиксированный метеорологами — тому подтверждение), перспектива восстановить машину за счет структур, ответственных за их содержание, выглядит крайне туманно. Скорее всего, в судах все будет списано на «форсмажор» и иски останутся без удовлетворения. Но, повторимся, попытаться можно. Для этого к авто, придавленного деревом, следует вызвать представителей районной полиции и компании, ответственной за данное «лесонасаждение». Если оно рухнуло на движущееся авто, вместо участкового вызываем ГИБДД.
ПОЛИЦИЯ В ПОМОЩЬ
Пока официальные лица направляются к вам, фиксируем — не пытаясь убрать с машины стол и ветки — всеми доступными фото-видео средствами ситуацию с разных ракурсов: что на чем лежит, какие у авто повреждения. Причем делаем это так, чтобы в кадр обязательно попадали легко идентифицируемые ориентиры: характерные строения, таблички с номерами домов и названиями улиц и т. п. Прибывший сотрудник полиции осмотрит упавшее дерево и составит протокол, в котором должен записать, что ствол не был спилен, срублен или упал вследствие каких-либо иных повреждений, нанесенных третьими лицами. Очень хорошо, если в протоколе будет указано, что дерево оказалось гнилым, высохшим или имело еще какие-либо органические изъяны. В произвольной форме составьте с сотрудником полиции опись повреждений машины. Ее нужно оформить в трех экземплярах, которые должны подписать вы, полицейский и представитель компании, отвечающей за содержание территории. Если последний отказывается от подписи, в документе следует сделать соответствующую отметку.
ИЩЕМ ДЕНДРОЛОГОВ
В случае падения дерева крепкого и здорового, добиваться возмещения ущерба в суде представляется затеей бесперспективной. Но если рухнуло гнилое или высохшее — вина коммунальщиков, не уследивших за ним, очевидна. Чтобы прояснить этот вопрос, придется заказать (и оплатить) соответствующую экспертизу специалистом-дендрологом. Рекомендуется также выпилить и сохранить спил ствола в районе излома. Обязательно следует произвести оценку ущерба. Для этого можно либо представить машину на экспертизу, либо вызвать специалиста прямо к месту происшествия. О проведении экспертизы надо уведомить предполагаемого виновника ЧП не позднее, чем за три дня до даты осмотра. Лучше всего для этого подходит телеграмма или письмо с уведомлением о вручении. Чаще всего «хозяин дерева» совершенно не готов добровольно оплачивать причиненный падением ущерб. В этом случае придется со всеми перечисленными документами и «вещдоками» отправляться в суд. А уж там все будет зависеть от качества собранных доказательств и юридической квалификации представителей сторон.