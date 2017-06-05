Японцы представили обновленный Nissan X-Trail

Что касается интерьера посвежевшего «японца», то будущие владельцы наверняка оценят новое рулевое колесо с функцией подогрева, а также ряд вспомогательных электронных ассистентов. В частности, систему полуавтономного управления автомобилем ProPilot, умеющую удерживать дистанцию до впереди идущей машины, и в случае необходимости тормозить.

Гамма двигателей включает в себя бензиновый мотор о 163 «лошадях» и дизели, работающие в мощностном диапазоне от 130 до 177 сил. Но к нам, вероятнее всего, Nissan X-Trail приедет со старыми агрегатами — бензиновыми движками, самым мощным из которых является 177-сильный мотор, а также дизелем, развивающим 130 л. с.

Как уже было сказано, в продаже обновленный кроссовер появится в августе. Правда, речь пока идет лишь о европейском рынке. Сроки появления авто в России пока не называются.