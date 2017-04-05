Nissan выпустил новую спецверсию X-Trail

Автомобиль ограниченной серии отличается наличием дрона — беспилотного летательного аппарата с фото и видео аппаратурой, который поможет сохранить в памяти самые яркие моменты приключений. Благодаря встроенным функциям визуального слежения и GPS владельцы автомобиля могут делать фотографии прямо во время движения. Вес дрона составляет всего 500 граммов, а для удобства автомобилиста в комплекте предусмотрен даже специальный рюкзак для переноски гаджета.

X-Trail X-Scape — это топовая модификация кроссовера Tekna со 130-сильным 1,6-литровым дизельным двигателем. Что касается комплектации, то в оснащение «японца» входит подогрев и электрорегулировка передних сидений, кожаная обивка салона, а также двухзонный климат-контроль.

Новая версия X-Trail выпущена ограниченной серией в 1200 автомобилей для реализации на некоторых рынках Европы. Но, как рассказали «АвтоВзгляду» в российском офисе компании, продавать X-Scape в нашей стране «ниссановцы» не планируют.