Новый Audi Q8 замечен на Нюрбургринге

Как известно, купеобразный Audi Q8 во многом схож с флагманским Q7, однако он побольше, пошире и пониже. В основе кроссовера лежит та же модульная платформа MLB, да и моторная гамма новинки будет представлена теми же двигателями. Только вот Q8, помимо прочего, может получить новый 4-литровый битурбированный V8 мощностью порядка 600 л. с.

Как сообщает Motor1, ингольштадтцы также рассматривают возможность выпуска «заряженной» версии кроссовера — Audi Q8 RS, которая могла быть построена на базе недавно презентованного концепт-кара Q8 Sport. Предполагается, что этот автомобиль представят публике ближе к 2020-му, в то время как стандартный Q8 дебютирует уже в следующем году.