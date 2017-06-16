Nissan Juke может вернуться в Россию

Впрочем, в интервью порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский еще несколько месяцев назад рассказал, что точные планы по выводу Juke второго поколения не определены, хотя в компании это обдумывают. Судя по всему, к итоговому решению японцы пока так и не пришли.

Напомним, ранее мы писали о том, что прототип второй генерации Juke дебютирует на Франкфуртовском моторшоу в сентябре. В основу новинки легла платформа CMF-B, разработанная альянсом Renault-Nissan. Предполагается, что моторный ряд модели будет включать в себя 1,0- и 1,6-литровые бензиновые двигатели с наддувом и, возможно, 1,5-литровый турбодизель.

Представители Nissan намекнули, что кроссовер получит эволюционный, но узнаваемый дизайн: основные акценты позаимствуют у Gripz Concept и Vmotion 2.0. Кроме того, автомобиль станет шире и ниже, благодаря чему внешний вид машины будет более агрессивным.

Интерьер оформят с использованием высококачественных материалов в том же стиле, что и у нового Nissan Micra. Juke обзаведется информационно-развлекательным комплексом с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодной оптикой, а также фирменной системой автономного вождения ProPILOT.