Volvo завершает тесты нового кроссовера XC40

Плотная камуфляжная пленка по-прежнему скрывает большую часть кузова тестового автомобиля, однако мы все же можем получить общее представление о том, каким станет новый Volvo XC40. В целом кроссовер не сильно отличается от концепт-кара 40.1, представленного в минувшем году. Хотя, конечно, он обзавелся стандартными боковыми зеркалами заднего вида, а не камерами, которыми был оборудован концепт. Нет и автоматически убирающихся передних ручек дверей, да и задние вернулись на свое место.

В основу нового кроссовера легла модульная платформа CMA, над которой шведы трудились вместе с китайцами из Geely. К слову сказать, эта же база послужила основой для кроссовера 01 новой компании Lynk&Co — «дочки» Geely. Что же касается моторной линейки, то здесь пока ничего неизвестно. Предполагается, что XC40 получит под капот и гибридную силовую установку, включающую в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, и электромотор. Суммарная мощность этого агрегата составит около 180 л. с.