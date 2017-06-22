Автомобили Volvo ломаются чаще, чем KIA, Hyundai и даже Toyota

Фото: Volvo
Подозрения, что с брендом Volvo творится что-то неладное, возникли уже некоторое время назад. И даже рост в мае российских продаж когда-то знаменитой марки на 130% только их усугубил: ведь всего было реализовано 697 автомобилей, что в два раза меньше, чем у малоизвестной узбекской Ravon. Очередной рейтинг надежности, опубликованный на днях американской исследовательской компанией J. D. Power, открыл еще один неприятный для китайско-шведских машин аспект — оказывается, качество их сборки не выдерживает никакой критики.
Вадим Устинов

Исследование, датированное 2017 годом, посвящено проблемам, возникающим в первые 90 дней после продажи автомобилей — с трансмиссией, кузовом, элементами интерьера и электронными системами. Таким образом, речь идет именно о заводских дефектах, конструктивных или сборочных, а вовсе не о надежности машины при длительной эксплуатации.

Несомненно, на результаты этого исследования прямо влияет не только степень раздолбайства рабочих на конвейере или, скажем, разгильдяйства технологов. Немалое значение имеют также и в какой-то степени объективные причины — к примеру, вывод за отчетный период на рынок большого числа новых моделей. Можно допустить, что качество «необстрелянных» автомобилей ниже, чем у старых машин, проблемные узлы которых были выявлены и доведены до ума по жалобам владельцев. Тем не менее, эту отговорку стоит учитывать, как сказано выше, лишь в какой-то степени. В идеале, на рынок уважающая себя компания должна выводить готовый продукт, а не требующий дальнейшей шлифовки полуфабрикат. Все-таки, развитие автомобильной индустрии идет по пути эволюционному, и революционные в полном смысле этого слова решения на новинках появляются крайне редко.

Фото: Volvo

Компания Volvo, постоянно подчеркивающая свой премиальный характер, оказалась по результатам исследования на третьем месте — с конца. Из девяти критериев, по которым оценивались марки, эксперты J. D. Power положительно высказались лишь по одной: качеству сборки кузова и интерьера. Остальные позиции получили в основном «двоечку», что и предопределило 30 строку из 32 возможных, где мы отыскали шведский бренд. На каждые 100 автомобилей приходилось 134 случая, требующего вмешательства специалистов, при среднем показателе всей автомобильной отрасли, равном 94. Кстати сказать, и прошлый год для гетеборгской компании был столь же провальным: она занимала 31 место среди 33 брендов, участвовавших в исследовании — опять третье с конца. Заметим попутно, что в 2015 году марка оккупировала 19 строку.

Что еще более неприятно, ни одна из моделей Volvo не вошла в 2017 году ни в одну из троек победителей по сегментам — а исследователи покрошили авторынок достаточно мелко, разбив его на 23 категории. При этом автомобилям BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Infiniti удалось подняться на верхние ступеньки подиумов, причем «баварцам» — трижды. Аналогичная картина наблюдалась и двумя годами ранее.

Фото: financialtribune.com

Справедливости ради надо сказать, что не только шведская марка показала результаты, оставляющие желать лучшего. Так, очень дружно, но неудачно выступили «японцы». Toyota, годами занимавшая одно из первых мест, скатилась с четвертой аж на 14 строчку, продемонстрировав качество заводской сборки чуть лучше, чем в среднем по отрасли. Лишь только Camry смогла взобраться на пьедестал почета в категории среднеразмерных пассажирских автомобилей, обогнав KIA Optima и Nissan Teana.

Тойотовское люксовое подразделение Lexus оказалось на следующем 15 месте — первый раз в истории опросов спустившись ниже среднего уровня. Для справки — в 2016 году оно стояло на 8 позиции. Nissan сохранил свое 10 место при том, что Infiniti была отброшена с 13 на 23 строку. Вот и говорите мне после этого про настоящее японское качество: во главе списка брендов гордо красуется KIA.

В целом, между прочим, уровень сборки новых автомобилей третий год подряд повышается. Так, количество нареканий в 2016-м снизилось на 6%, в 2017-м — на 8%. Главными источниками проблем в нынешнем году эксперты признали электронные ассистенты и дисплеи — в особенности, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выезде из полосы, предотвращения столкновений и мониторинга слепых зон.

авторынок, производители, автосервис, ремонт
22 июня 2017
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