Автомобили Volvo ломаются чаще, чем KIA, Hyundai и даже Toyota

Исследование, датированное 2017 годом, посвящено проблемам, возникающим в первые 90 дней после продажи автомобилей — с трансмиссией, кузовом, элементами интерьера и электронными системами. Таким образом, речь идет именно о заводских дефектах, конструктивных или сборочных, а вовсе не о надежности машины при длительной эксплуатации.

Несомненно, на результаты этого исследования прямо влияет не только степень раздолбайства рабочих на конвейере или, скажем, разгильдяйства технологов. Немалое значение имеют также и в какой-то степени объективные причины — к примеру, вывод за отчетный период на рынок большого числа новых моделей. Можно допустить, что качество «необстрелянных» автомобилей ниже, чем у старых машин, проблемные узлы которых были выявлены и доведены до ума по жалобам владельцев. Тем не менее, эту отговорку стоит учитывать, как сказано выше, лишь в какой-то степени. В идеале, на рынок уважающая себя компания должна выводить готовый продукт, а не требующий дальнейшей шлифовки полуфабрикат. Все-таки, развитие автомобильной индустрии идет по пути эволюционному, и революционные в полном смысле этого слова решения на новинках появляются крайне редко.