В модельном ряду Maserati появится еще один кроссовер

В интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport глава Maserati и Alfa Romeo Рейд Бигленд намекнул, что в обозримом будущем модельный ряд «Мазерати» может пополниться еще одним кроссовером. Он отметил, что окончательное решение еще не принято и, естественно, никаких подробностей о том, каким бы мог стать новый SUV раскрывать не стал.

Что же до Maserati Levante, то Бигленд не исключает возможности появления новой модификации с более мощным V8 производства Ferrari. Кроме того, глава марок заявил, что в ближайшее время Alfa Romeo Mito и Giulietta могут сменить поколение, ведь эти автомобили по-прежнему пользуются относительно стабильной популярностью у покупателей в Европе, Мексике, а также Японии.