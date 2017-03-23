Maserati в пятый раз отзывает свои автомобили

В декабре минувшего года Maserati проводила проверку кроссоверов на предмет возможного отключения камеры заднего вида. Тогда причиной проблемы могла послужить морозная погода. Нынешный год дилеры итальянской марки начали с обслуживания S-версии модели. Было выявлено, что на низких скоростях отключается двигатель, а коробка передач не переводится в нейтраль. В феврале Maserati устраняла последствия повреждения жгута проводов во время регулировки сидений, которое, в свою очередь, могло привести к короткому замыканию.

Причиной новой отзывной акции послужила проблема с коробкой передач. Как оказалось, на некоторых кроссоверах Levante восьмиступенчатый «автомат» может самопроизвольно переводиться на нейтраль при движении на невысоких скоростях.

Напомним, ранее стало известно, что Infiniti отзывает в России Q30 и QX30 по причине заводского дефекта подушек безопасности.