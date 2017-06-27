Как защитить машину от солнца

na-svyazi.ru
Никакие заводские опции, хоть в бюджетной, хоть премиальной машины не спасут ее от перегрева на ярком летнем солнышке. Мы выяснили как бороться с этой бедой.
Максим Строкер

Отрицательное воздействие солнца, порой разогревающего машину чуть ли не до температуры кипения воды, не исчерпывается перегревом салона и последующими проблемами с посадкой в него водителя и пассажиров. Перегрев, например, не полезен аккумулятору. При работающем моторе в подкапотном пространстве вентилятор охлаждения гоняет воздух, что позволяет избежать перегрева, а при стоянке на солнцепеке (особенно после поездки) под капотом образуется доменная печь. Кроме того, под воздействием солнечных лучей выцветает краска на кузове.

Проще всего бороться со всеми этим неприятностями, паркуя машину в гараже или в тени деревьев и зданий. Однако гараж с собой не увезешь, а на парковочные места в холодке всегда хватает претендентов. Поэтому одним из способов борьбы с солнцем можно назвать приобретение авто белого или серебристого цветов, которые лучше отражают свет и поэтому меньше нагреваются. Но это выход по разным причинам приемлем далеко не для всех автовладельцев. Зато второй метод борьбы с перегревом доступен абсолютно всем. Замечено, что чистая машина (любого цвета) греется на солнце меньше грязной. Значит в жаркое время года нужно почаще заезжать на автомойку.

В какой-то мере нивелировать воздействие солнечного света на авто можно с помощью полировки кузова. Вообще, полировка улучшает отражающие свойства любой поверхности. А вдобавок к этому производители автохимии постоянно придумывают все новые ухищрения, чтобы полировочные составы отражали все большую и большую долю падающего на обработанный кузов светового потока. Другими словами, полировка — неплохой способ охладить машину. Только не дешевый — примерно от 1500 рублей за небольшую городскую модель. А уж какая-нибудь продвинутая полировка может и в 10 000 обойтись. Да и все равно это — временная мера и периодически процедуру придется повторять.

Пожалуй, наиболее радикальный метод борьбы с солнцем — накрыть стоящую на стоянке машину специальным чехлом. Такие противосолнечные чехлы обычно делают из белого материала, максимально отражающего свет. Подобная защита для легковушки класса «В» или «С» обойдется в 1500—2000 рублей. Такие чехлы, ко всему прочему, обычно выпускаются водонепроницаемыми. Однако есть у тента один серьезный минус: в сложенном виде он представляет собой достаточно объемный сверток, занимающий приличное место в багажнике стандартного седана. Пойти на такое способен далеко не каждый автовладелец. И еще меньше любителей найдется тратить по 15—20 минут во время каждой стоянки на упаковывание траснпортного средства в солнцезащитный чехол.

подержанные авто, ремонт
27 июня 2017
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