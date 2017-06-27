Как защитить машину от солнца

Отрицательное воздействие солнца, порой разогревающего машину чуть ли не до температуры кипения воды, не исчерпывается перегревом салона и последующими проблемами с посадкой в него водителя и пассажиров. Перегрев, например, не полезен аккумулятору. При работающем моторе в подкапотном пространстве вентилятор охлаждения гоняет воздух, что позволяет избежать перегрева, а при стоянке на солнцепеке (особенно после поездки) под капотом образуется доменная печь. Кроме того, под воздействием солнечных лучей выцветает краска на кузове.

Проще всего бороться со всеми этим неприятностями, паркуя машину в гараже или в тени деревьев и зданий. Однако гараж с собой не увезешь, а на парковочные места в холодке всегда хватает претендентов. Поэтому одним из способов борьбы с солнцем можно назвать приобретение авто белого или серебристого цветов, которые лучше отражают свет и поэтому меньше нагреваются. Но это выход по разным причинам приемлем далеко не для всех автовладельцев. Зато второй метод борьбы с перегревом доступен абсолютно всем. Замечено, что чистая машина (любого цвета) греется на солнце меньше грязной. Значит в жаркое время года нужно почаще заезжать на автомойку.