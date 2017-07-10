Производство SsangYong в России возобновится в 2018 году

Как сообщает агентство «Финмаркет», генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов заявил, что SsangYong обновил весь модельный ряд, и для подготовки производства потребуется минимум год:

— Поэтому при лучшем раскладе производство может начаться в России в конце следующего года. Все будет зависеть от рынка.

Ранее г-н Швецов говорил агентству Interfax, что Sollers может возобновить производство SsangYong в Российской Федерации при достижении уровня продаж 500—600 машин в месяц.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что SsangYong приостановил экспорт автомобилей в нашу страну в марте 2015 года в связи с падением спроса, а в январе было официально объявлено о возобновлении поставок кроссоверов XLV и Tivoli.