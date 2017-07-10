Двойная сплошная: ПДД России переписали ради столичной Рублевки

Фото maxresdefault
Двойная сплошная линия разметки, жирно прорисованная на гладком черном асфальте двухполосного Рублево-Успенского шоссе, больше не будет смущать грамотных автомобилистов. Вместо кисти дорожных рабочих обошлись легким росчерком пера: правительство, члены которого активно пользуются данной дорогой, просто переписало в ПДД абзац про разметку нужным образом. И теперь две белых линии красуются на самой крутой подмосковной трассе почти на законных основаниях.
Светлана Алеева

У Рублево-Успенского шоссе нет никакого особого статуса, прописанного на законных основаниях, оно определяется как трасса федерального значения под номером А106. Двойная сплошная линия, нанесенная на двухполосную дорогу, до свежего постановления Правительства была вне закона, зато не позволяла обычным водителям даже задумываться об обгоне, не давая ни одной лазейки на всей протяженности, и освобождала путь важным людям. Теперь категоричную разделительную легализовали на том же федеральном уровне. Чего уж мелочиться.

В Постановлении Правительства от 28 июня 2017 года за номером 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», которое уже вступило в силу, по сути два нововведения. Одно касается требований к перевозке детей в машине, другое — измененная и дополненная трактовка понятия горизонтальная разметка. Новые пояснения к линиям, нанесенным на асфальт, потребовались в связи с введением так называемой вафельной разметки на перекрестках, запрещающей остановку в зоне ее действия. Напомним, «йодная сеточка» на ряде московских перекрестков была нанесена в рамках пилотного проекта в качестве борьбы с заторами, и эксперимент признали удачным. (И не имеет значения, что автомобилисты, ездящие, например, по Башиловской улице, попавшей в «пилот», наоборот, отмечают увеличение пробок в зоне «вафли», и там ее больше нет, как и камер, которые следили за порядком).

Покорпев над пунктами о желтых линиях, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, чиновники заодно переписали определение «двойной сплошной». Разметка 1.3, которая ранее разделяла «транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более», никоим образом не должна была стращать водителей на двухполосной Рублевке. Но теперь две линии также разделяют «транспортные потоки противоположных направлений 'с двумя(!) или тремя полосами — при ширине полос более 3,75 м». Как с государственными тендерами, в которые под строгим описанием внедорожника с двигателем определенного объема и цветом рейлингов вписывается только любимый чиновниками Toyota Land Cruiser 200, так и в этом разделе учтены нужные параметры Рублевки.

Впрочем, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», даже после внесенных уточнений вопросы к двойной сплошной на Рублевке остаются. Ширина полосы более 3,75 метра предполагает, что ширина всей проезжей части должна быть 7,5 метра плюс около 50 см линии разметки, то есть почти 8 метров. С линейкой мы трассу А106 не измеряли, однако в новостях от 2013 года сообщалось, что в рамках реконструкции ширину проезжей части планировалось довести до 7 метров. То есть двухполосная трасса все равно уже, чем прописано в ПДД. И только к 2020 году спорная ситуация разрешится кардинальным образом: с 2018 года «Росавтодор» планирует начать работы по расширению шоссе до 12 км трассы до четырех полос движения.

встречная полоса, штрафы, ПДД, произвол ГАИ, дорога, ГИБДД
10 июля 2017
146