Двойная сплошная: ПДД России переписали ради столичной Рублевки

У Рублево-Успенского шоссе нет никакого особого статуса, прописанного на законных основаниях, оно определяется как трасса федерального значения под номером А106. Двойная сплошная линия, нанесенная на двухполосную дорогу, до свежего постановления Правительства была вне закона, зато не позволяла обычным водителям даже задумываться об обгоне, не давая ни одной лазейки на всей протяженности, и освобождала путь важным людям. Теперь категоричную разделительную легализовали на том же федеральном уровне. Чего уж мелочиться.

В Постановлении Правительства от 28 июня 2017 года за номером 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», которое уже вступило в силу, по сути два нововведения. Одно касается требований к перевозке детей в машине, другое — измененная и дополненная трактовка понятия горизонтальная разметка. Новые пояснения к линиям, нанесенным на асфальт, потребовались в связи с введением так называемой вафельной разметки на перекрестках, запрещающей остановку в зоне ее действия. Напомним, «йодная сеточка» на ряде московских перекрестков была нанесена в рамках пилотного проекта в качестве борьбы с заторами, и эксперимент признали удачным. (И не имеет значения, что автомобилисты, ездящие, например, по Башиловской улице, попавшей в «пилот», наоборот, отмечают увеличение пробок в зоне «вафли», и там ее больше нет, как и камер, которые следили за порядком).