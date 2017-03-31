SsangYong презентовал новый Rexton

Под капотом корейского автомобиля расположился дизельный 2,2-литровый двигатель, агрегатированный с семиступечатой автоматической коробкой передач производства Mercedes-Benz. Базовые версии «Рекстона» оснащены системой заднего привода, однако за дополнительную плату можно обзавестись и модификацией с полным подключаемым.

Отметим, что внедорожник, как и предполагалось, сохранил свою рамную конструкцию лестничного типа и увеличился в габаритах относительно предшественника. Ранее сообщалось, что Rexton получит и третий ряд сидений, но судя по всему, от этой идеи корейцы отказались.