SsangYong презентовал новый Rexton

Фото: SsangYong
Компания SsangYong на проходящем в эти дни в Сеуле автосалоне представила четвертое поколения внедорожника Rexton. Автомобиль построен на базе концепт-кара LIV-2, дебютировавшего в минувшем году.
Виктория Базылева

Под капотом корейского автомобиля расположился дизельный 2,2-литровый двигатель, агрегатированный с семиступечатой автоматической коробкой передач производства Mercedes-Benz. Базовые версии «Рекстона» оснащены системой заднего привода, однако за дополнительную плату можно обзавестись и модификацией с полным подключаемым.

Отметим, что внедорожник, как и предполагалось, сохранил свою рамную конструкцию лестничного типа и увеличился в габаритах относительно предшественника. Ранее сообщалось, что Rexton получит и третий ряд сидений, но судя по всему, от этой идеи корейцы отказались.

Фото: SsangYong

Что касается «начинки», то автомобиль укомплектовали девятью подушками безопасности и множеством электронных ассистентов, среди которых система помощи при экстренном торможении (AEBS) и при перестроении (LCA), а также мониторинг слепых зон (BSD). В салоне расположился 9,2-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса, который синхронизируется со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto. В качестве аудиоцентра предлагается премиальная система Infinity, включающая в себя десять динамиков.

Ожидается, что в продаже новинка появится уже в конце нынешнего года, а в Россию новый Rexton придет начале 2018-го. Прайс на новую генерацию модели SsangYong анонсирует дополнительно.

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31 марта 2017
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