Chevrolet выпустит новый кроссовер

Как сообщает Reuters, через три года General Motors откажется как минимум от шести автомобилей, представленных на американском рынке. Правда, о каких именно моделях идет речь — пока непонятно. Кроме того, решается судьба Buick LaCrosse, Cadillac CT6 и XTS, а также Chevrolet Impala и Sonic — эти машины могут снять с производства вследствие низкого покупательского спроса.

Зато в модельном ряду Chevrolet появится совершенно новый кроссовер, который придет на смену «гибриду» Chevrolet Volt. В движение автомобиль, ориентированный на авторынок США, будет приводить гибридная силовая установка, однако никаких подробностей о новинке в настоящее время нет.

Напомним, что в нашей стране на сегодняшний день марка Chevrolet представлена внедорожником Tahoe, а также масл-карами Camaro и Corvette.