Chevrolet выпустит новый кроссовер

Фото: www.netcarshow.com
В General Motors намерены к 2020 году пересмотреть модельные ряды Chevrolet, Cadillac и Buick. Так, к примеру, через несколько лет в продаже может появится совершенно новый кроссовер «Шевроле», который придет на смену модели Volt.
Виктория Базылева

Как сообщает Reuters, через три года General Motors откажется как минимум от шести автомобилей, представленных на американском рынке. Правда, о каких именно моделях идет речь — пока непонятно. Кроме того, решается судьба Buick LaCrosse, Cadillac CT6 и XTS, а также Chevrolet Impala и Sonic — эти машины могут снять с производства вследствие низкого покупательского спроса.

Зато в модельном ряду Chevrolet появится совершенно новый кроссовер, который придет на смену «гибриду» Chevrolet Volt. В движение автомобиль, ориентированный на авторынок США, будет приводить гибридная силовая установка, однако никаких подробностей о новинке в настоящее время нет.

Напомним, что в нашей стране на сегодняшний день марка Chevrolet представлена внедорожником Tahoe, а также масл-карами Camaro и Corvette.

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26 июля 2017
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