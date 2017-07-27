Новый кроссовер Rolls-Royce Cullinan прокатился по трассе Нюрбургринг

Rolls-Royce Cullinan построен на новой модульной платформе, использование которой позволило инженерам выпустить относительно легкий, учитывая габариты, автомобиль. Под капотом новинки «поселился» модернизированный 6,8-литровый V12, позаимствованный у седана Phantom. Предполагается, что «Куллинан» станет первой моделью в истории британской марки с системой полного привода.

По предварительным данным, Rolls-Royce Cullinan сможет похвастать системой кругового обзора — подобно Surround View от BMW — с выводом трехмерного панорамного изображения на дисплей и полностью цифровой приборной панелью. Прочие подробности о новинке пока не раскрываются.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что первый кроссовер марки — Rolls-Royce Cullinan — появится в продаже уже в следующем году, а его цена, предположительно, составит не менее 379 000 долларов.