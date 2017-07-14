Новые подробности о кроссовере BMW X2

Внешне тестовый автомобиль практически не отличается от концептуального, премьера которого состоялась на Парижском автосалоне в сентябре минувшего года. К тому же он во многом схож со своим младшим братом X1 — разве что «икс два» выглядит все же более спортивно.

В основу нового BMW X2 легла модульная платформа UKL — та же база, на которой построены MINI, BMW X1, а также 2-й серии Active Tourer и Gran Tourer. А это означает, что помимо модификаций с полным приводом появятся и версии, где ведущими выступают передние колеса. Как сообщает издание Auto Motor und Sport, кроссовер вмещает в себя 5 человек — семиместную версию баварцы разрабатывать пока не планируют.

Предполагается, что в моторный ряд «иск два» войдут двухлитровые турбированные двигатели мощностью от 150 до 230 л. с. Коробка передач — на выбор покупателя — будет шестиступенчатая автоматическая или механическая.