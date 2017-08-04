Mitsubishi ASX вернулась в Россию

Компактный кроссовер возвращается на российский рынок, пройдя рестайлинг, который коснулся как экстерьера модели, так и ее технических характеристик. Первые автомобили поступят к официальным дилерам на Дальнем Востоке в середине августа, а с сентября будут доступны во всех остальных регионах страны.

Машина получила новые радиаторную решетку, передний бампер, радиоантенну, светодиодные ходовые огни и заднюю противотуманку. Цветовую линейку дополнил серебристый цвет Sterling Silver Metalic. Основные изменения в интерьере включают модернизированную напольную консоль, USB разъем на центральной панели, мягкую обивку в зоне коленей водителя и пассажира. Также была доработана шумоизоляция.

Автомобили оснащаются знакомыми и проверенными агрегатами — двигателем объемом 1,6 л мощностью 117л.с. с пятиступенчатой механической коробкой, и двухлитровым 150-сильным с вариатором.

Цены будут официально объявлены 8 августа 2017 года.