Рассекречен экстерьер нового кроссовера BMW X2

Снимки нового BMW X2 опубликовал портал Highsnobiety. Несмотря на то, что кроссовер облачен в разноцветную камуфляжную пленку, мы видим, что в целом автомобиль оформлен в стиле одноименного концепта. Разве что предсерийная версия обзавелась видоизмененными бамперами и другой оптикой.

BMW X2 построен на платформе UKL — той же базе, что лежит в основе младшего X1, а также 2-й серии Active Tourer и Grand Tourer. В движение новинку, предположительно, будут приводить двухлитровые бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью от 150 до 300 л. с. Двигатели агрегатируют как с механической, так с автоматической коробкой передач.

Официальная премьера нового кроссовера BMW X2 состоится на Франкфуртовском моторшоу 14 сентября. В продаже новинка появится в следующем году, а вот когда автомобиль доберется до России (и доберется ли вообще), пока не сообщается.