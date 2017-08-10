Как продлить срок службы «дворников» автомобиля

Крайне неприятно и просто опасно, когда щетки стеклоочистителя лобового начинают «мазать», не справляясь со своей функцией. Мало того, чтобы компенсировать некачественную очистку, водителю приходится резко увеличивать расход стеклоомывающей жидкости. Выход из строя «дворников» обычно вызван истиранием и потерей эластичности их резиновых элементов, а также снижением упругости элементов металлического каркаса, прижимающего резину плотно к стеклу. Пополохевшие «дворники» приходится выбрасывать и заменять новыми. Однако мало кто знает, что есть несколько простых приемов, которые заметно продляют им жизнь.

Самый главный враг резины щеток — грязь на стекле. Частички песка действуют как абразив. Особенно этот эффект выражен, когда на лобовом стекле мало влаги. Ведь последняя выступает в данном случае как смазка. Поэтому нужно избегать включения стеклоочистителя «насухую», когда на стекле нет воды. Не секрет, что во время стоянки авто, особенно длительной, на стекла оседает приличный слой пыли. Не ленитесь каждый раз перед началом движения удалить его вручную, автомобильной щеткой-сметкой — «дворники» это оценят и послужат подольше.

Следуя этой же логике, в холодное время года не стоит использовать «дворники» для очистки стекла от нападавшего за ночь снега или намерзшего льда.