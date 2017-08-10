Как продлить срок службы «дворников» автомобиля

colourbox.com
Мы собрали несколько простых рекомендаций, помогающих сохранить работоспособность щеток стеклоочистителя, называемых иногда автомобильными «дворниками», на протяжении как можно более долгого времени.
Максим Строкер

Крайне неприятно и просто опасно, когда щетки стеклоочистителя лобового начинают «мазать», не справляясь со своей функцией. Мало того, чтобы компенсировать некачественную очистку, водителю приходится резко увеличивать расход стеклоомывающей жидкости. Выход из строя «дворников» обычно вызван истиранием и потерей эластичности их резиновых элементов, а также снижением упругости элементов металлического каркаса, прижимающего резину плотно к стеклу. Пополохевшие «дворники» приходится выбрасывать и заменять новыми. Однако мало кто знает, что есть несколько простых приемов, которые заметно продляют им жизнь.

Самый главный враг резины щеток — грязь на стекле. Частички песка действуют как абразив. Особенно этот эффект выражен, когда на лобовом стекле мало влаги. Ведь последняя выступает в данном случае как смазка. Поэтому нужно избегать включения стеклоочистителя «насухую», когда на стекле нет воды. Не секрет, что во время стоянки авто, особенно длительной, на стекла оседает приличный слой пыли. Не ленитесь каждый раз перед началом движения удалить его вручную, автомобильной щеткой-сметкой — «дворники» это оценят и послужат подольше.

Следуя этой же логике, в холодное время года не стоит использовать «дворники» для очистки стекла от нападавшего за ночь снега или намерзшего льда.

iservice.kh.ua

Многие водители либо экономя время, либо просто от нежелания помахать щеткой и скребком на морозце, предпочитают бороться со снегом на лобовом стекле с помощью дворников. А если оно покрыто коркой льда, они, не дожидаясь когда он растает от тепла автомобильной печки, включают «дворники», пытаясь удалить замерзшую влагу с помощью трения. Это — один из самых быстрых способов «убить» резину дворников. Поэтому, если вы желаете пореже их менять, всегда сметайте снег с лобового стекла щеткой, а ледяные наросты убирайте ручным скребком прежде чем прикоснуться к переключателю стеклоочистителя.

Практически никто из автовладельцев не в курсе, что для продления срока жизни щетки стеклоочистителя, время от времени ее саму нужно чистить. Со временем на ее поверхности образуется грязный налет, из-за которого резиновый элемент «дворника», что называется, «дубеет», теряя гибкость и переставая как следует прилегать к стеклу. Примерно раз в месяц, при условии ежедневной эксплуатации машины, нужно брать чистую тряпку, смачивать водой (или «незамерзайкой» в зимнее время) и протирать ею резину щетки. Поглядите на тряпицу после первых же движений. Количество грязи, стертой вами со щетки вас изрядно удивит.

Такой уход за «дворниками» может иной раз продлить срок их эксплуатации в полтора-два раза.

ремонт
10 августа 2017
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