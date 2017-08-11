Кроссовер Audi Q3 второй генерации замечен на тестах

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным изданием Auto Express, новый Audi Q3 обзаведется перелицованной радиаторной решеткой и абсолютно новой оптикой.

В основу новинки ляжет модульная платформа MQB, благодаря которой автомобиль «сбросит» килограммы, однако увеличится в габаритах. Объем багажного отделения вырастет с 356 до 400 литров, а при сложенных сиденьях — и вовсе до 1300 л.

Технические характеристики Q3 второго поколения пока не раскрываются. По предварительным данным, кроссовер получит несколько дизельных и бензиновых моторов объемом от 1,4 л. до 2,0 л. мощностью от 150 до 230 л. с. А в качестве коробок передач выступят шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» S-Tronic. Не исключено, что спустя некоторого время в продаже появятся и «зеленые» модификации модели с гибридной и полностью электрической силовой установкой.