Почему надо заправлять автомобиль при выключенном двигателе

При виде объявления на АЗС о необходимости выключить мотор во время заправки топливом, многих откровенно ломает лишний раз трогать ключ зажигания, так никаких веских причин для этого вроде бы нет. Кто-то бережет старую турбину, кому-то холодно в лютый мороз и он боится выключать печку, кто-то не хочет этого делать просто из принципа.

Зато какой-нибудь пожилой заправщик со знанием дела будет доказывать, что струя топлива поднимает со дна бака осадок, и при работающем бензонасосе вся эта грязь попадает в систему, что крайне вредно для машины. Другой такой специалист со стажем начнет убеждать в том, что из выхлопной трубы легко может выскочить искра, которая при контакте с парами бензина приведет к пожару.

Развивая логику первой версии справедливо предположить, что на наших разбитых дорогах все машины ездят с чистыми топливными баками, потому что из-за активной тряски вся грязь оттуда давно ушла под капот.