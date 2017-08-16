Почему надо заправлять автомобиль при выключенном двигателе

www.theodysseyonline.com
С тем, что заправлять автомобиль, не выключив двигатель — опасно, согласно большинство автовладельцев. Однако почему опасно — знают немногие. При этом одни уверены в том, что работающий мотор при заправке создает неблагоприятные условия для автомобиля, другие усматривают в этом угрозу воспламенения. Чему верить, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

При виде объявления на АЗС о необходимости выключить мотор во время заправки топливом, многих откровенно ломает лишний раз трогать ключ зажигания, так никаких веских причин для этого вроде бы нет. Кто-то бережет старую турбину, кому-то холодно в лютый мороз и он боится выключать печку, кто-то не хочет этого делать просто из принципа.

Зато какой-нибудь пожилой заправщик со знанием дела будет доказывать, что струя топлива поднимает со дна бака осадок, и при работающем бензонасосе вся эта грязь попадает в систему, что крайне вредно для машины. Другой такой специалист со стажем начнет убеждать в том, что из выхлопной трубы легко может выскочить искра, которая при контакте с парами бензина приведет к пожару.

Развивая логику первой версии справедливо предположить, что на наших разбитых дорогах все машины ездят с чистыми топливными баками, потому что из-за активной тряски вся грязь оттуда давно ушла под капот.

www.middletownhonda.com

Что касается искрящейся выхлопной трубы, то скорей всего, это было актуально для совсем старых машин с упрощенным выпускным трактом. Нынешние автомобили защищены от этого благодаря усовершенствованной конструкции выпускной системы, где применяется технология нейтрализации и катализации отработанных газов.

Как бы там ни было, статья 34 Федерального Закона «О пожарной безопасности» напоминает: «Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности». А пункт 451 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» гласит: «На автозаправочной станции запрещается заправка транспортных средств с работающими двигателями». Возможно, это правило писалось в давнее советское время, а сейчас оно актуально в значительной степени по соображениям экологии.

Поэтому даже не получив для себя убедительных аргументов, зачем все-таки следует глушить машину при наполнении бака горючим, мы обязаны это делать по закону. Тем более, ни один заправщик не даст гарантии, что ваше место в пустой машине с ключами в замке зажигания не займет счастливый угонщик

автоправо, АЗС, бензин, автосервис, ремонт, дизельное топливо
16 августа 2017
4188