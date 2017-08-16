Самый доступный Renault Kaptur обзавелся вариатором

С момента появления на российском рынке Renault Kaptur в стандартной версии Life продавался исключительно с механической коробкой передач. Теперь же покупатели могут приобрести кроссовер с вариатором.

Как сообщает пресс-служба марки, расход топлива автомобиля в новой модификации с 1,6-литровым мотором и бесступенчатой КП в смешанном цикле составляет 7,1 литра на 100 километров (против 7,4 л/100 км у версии с «механикой»).

Официальные дилеры Renault уже приступили к приему заказов на Kaptur в модификации с вариатором CVT X-Tronic в комплектации Life. Обзавестись кроссовером можно, заплатив от 929 900 рублей.