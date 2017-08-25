Когда состоится презентация кроссовера Volkswagen Touareg третьего поколения

По словам руководителя компании Volkswagen Герберта Дисса, новый Touareg дебютирует на специальном мероприятии в ноябре. Он рассказал, что производство модели наладят на заводе концерна в Братиславе, где в настоящее время собирается Audi Q7.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, Volkswagen Touareg новой генерации внешне во многом схож с концептуальным T-Prime GTE, презентация которого состоялась в минувшем году на автосалоне в Пекине. Кроме того, некоторые дизайнерские решения для сменившего поколение кроссовера позаимствованы у моделей Atlas и Arteon.

Предполагается, что «Туарег» получит бензиновые двухлитровый четырехцилиндровый мотор TFSI и трехлитровый TFSI V6. А любителям машин на тяжелом топливе производитель предложит модификацию с трехлитровым V6. Кроме того, вероятнее всего, спустя некоторое время в продаже появятся машины с турбодизелем TDI V8, а также гибридной силовой установкой.